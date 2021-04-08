***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.753,11 % 0,00179424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.126,28 % 0,00217617Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.509,55 % 0,03634267Fon Yönetim Ücreti232.915,52 % 0,23838015Hisse Senedi Komisyonu12.353,45 % 0,01264328Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.429,3 % 0,00350976Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.888,47 % 0,00193278Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu23.980,77 % 0,0245434Vergiler ve Diğer Harcamalar9.799,26 % 0,01002917Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.237,63 % 0,02071244TOPLAM GİDERLER343.993,34 % 0,35206406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.707.598,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925180BIST