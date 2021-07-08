***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.775,23 % 0,00589443Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00001221Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,00710068Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.399,52 % 0,09742708Fon Yönetim Ücreti468.558,1 % 0,73158008Hisse Senedi Komisyonu43.196,91 % 0,06744521Tahvil Bono Komisyonu951,49 % 0,0014856Gecelik Ters Repo Komisyonu3.780 % 0,00590188Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.886,06 % 0,03261031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu101.676,13 % 0,15875135Vergiler ve Diğer Harcamalar45.200,61 % 0,07057367Türev Araçlar Komisyonu54.339,95 % 0,08484332Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.063,31 % 0,04537781TOPLAM GİDERLER838.382,93 % 1,30900363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.047.410,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948749BIST