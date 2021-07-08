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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2021 16:17



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.087,88 % 0,00815305
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00002065
Bağımsız Denetim Ücreti
4.547,8 % 0,01200773
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.521,99 % 0,11227241
Fon Yönetim Ücreti
388.314,21 % 1,02528061
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.219,47 % 0,00321981
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.830,5 % 0,00483314
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.201,28 % 0,08238191
Vergiler ve Diğer Harcamalar
54.279,02 % 0,14331494
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.888,03 % 0,10531787
TOPLAM GİDERLER
566.898 % 1,4968021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.873.944,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948750


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NTGAZ 8,43 119.531.081 % 9,91  
ERBOS 132,40 126.949.828 % 8,79  
KUTPO 51,15 94.912.792 % 7,28  
EDIP 2,85 18.793.020 % 6,74  
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