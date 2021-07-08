***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.087,88 % 0,00815305Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00002065Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,01200773Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.521,99 % 0,11227241Fon Yönetim Ücreti388.314,21 % 1,02528061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.219,47 % 0,00321981Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.830,5 % 0,00483314Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu31.201,28 % 0,08238191Vergiler ve Diğer Harcamalar54.279,02 % 0,14331494Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.888,03 % 0,10531787TOPLAM GİDERLER566.898 % 1,4968021DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.873.944,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948750BIST