***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.087,88 % 0,00815305
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00002065
Bağımsız Denetim Ücreti
4.547,8 % 0,01200773
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.521,99 % 0,11227241
Fon Yönetim Ücreti
388.314,21 % 1,02528061
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.219,47 % 0,00321981
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.830,5 % 0,00483314
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.201,28 % 0,08238191
Vergiler ve Diğer Harcamalar
54.279,02 % 0,14331494
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.888,03 % 0,10531787
TOPLAM GİDERLER
566.898 % 1,4968021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.873.944,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948750
BIST
17:211.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:218,6624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0303
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6520
17:2110,2866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:21503,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,71
|Açılış
|: 503,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:21
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.531.081
|% 9,91
|
|ERBOS
|132,40
|126.949.828
|% 8,79
|
|KUTPO
|51,15
|94.912.792
|% 7,28
|
|EDIP
|2,85
|18.793.020
|% 6,74
|
|FADE
|17,47
|48.851.804
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.492.662
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.185.130
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,29
|72.059.637
|% -8,52
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|GARAN
|8,56
|708.588.537
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|681.667.089
|% 2,40
|
|PETKM
|5,47
|666.771.723
|% 2,43
|
|THYAO
|13,61
|656.231.429
|% -0,37
|
|EREGL
|18,03
|518.919.057
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|232.185.130
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|339.570.495
|% 1,78
|
|PETKM
|5,47
|666.771.723
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,86
|205.902.927
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|681.667.089
|% 2,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6604
|8,6624
|% -0,35
|
|Euro
|10,2817
|10,2866
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9710
|12,0310
|% 0,12
|
|Frank
|9,4251
|9,4819
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3033
|2,3148
|% -0,37
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,32
|