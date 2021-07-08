***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.080,39 % 0,00429038
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00001089
Bağımsız Denetim Ücreti
5.079,08 % 0,00707417
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.729,23 % 0,08736955
Fon Yönetim Ücreti
438.353,28 % 0,6105404
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.260,9 % 0,0059346
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.684,98 % 0,00234685
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
39.883,49 % 0,0555499
Türev Araçlar Komisyonu
3.060,83 % 0,00426314
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.315,07 % 0,03108053
TOPLAM GİDERLER
580.455,07 % 0,80846041
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.797.587,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948751
BIST
17:581.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:588,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
17:5810,3009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
17:58503,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,67
|Açılış
|: 503,35
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:56
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|166.668.021
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.142.712
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,60
|115.666.200
|% 8,22
|
|EDIP
|2,87
|26.020.211
|% 7,49
|
|FADE
|17,47
|49.353.123
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.743.962
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.740.990
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,13
|76.839.770
|% -9,37
|
|IDEAS
|55,15
|12.626.785
|% -8,39
|
|GARAN
|8,54
|742.074.714
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,23
|703.153.996
|% 2,12
|
|THYAO
|13,58
|694.750.967
|% -0,59
|
|PETKM
|5,46
|683.021.888
|% 2,25
|
|EREGL
|18,02
|543.260.387
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|232.740.990
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|361.546.335
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,85
|235.753.990
|% -0,54
|
|PETKM
|5,46
|683.021.888
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,23
|703.153.996
|% 2,12
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6553
|8,6619
|% -0,35
|
|Euro
|10,2710
|10,2772
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9788
|12,0388
|% 0,18
|
|Frank
|9,4276
|9,4844
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3019
|2,3134
|% -0,43
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,15
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|1,19
|