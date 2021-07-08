***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.080,39 % 0,00429038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00001089Bağımsız Denetim Ücreti5.079,08 % 0,00707417Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.729,23 % 0,08736955Fon Yönetim Ücreti438.353,28 % 0,6105404Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.260,9 % 0,0059346Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.684,98 % 0,00234685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar39.883,49 % 0,0555499Türev Araçlar Komisyonu3.060,83 % 0,00426314Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.315,07 % 0,03108053TOPLAM GİDERLER580.455,07 % 0,80846041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.797.587,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948751BIST