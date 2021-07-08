***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
789,12 % 0,00378386
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,0000375
Bağımsız Denetim Ücreti
4.547,8 % 0,02180688
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.850,67 % 0,2006756
Fon Yönetim Ücreti
106.910,58 % 0,51264042
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.847,2 % 0,07119291
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.642,06 % 0,0510291
TOPLAM GİDERLER
179.595,25 % 0,86116627
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.854.886,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948752
BIST
17:571.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:578,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
17:5710,3009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
17:57503,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,67
|Açılış
|: 503,35
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:57
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.631.783
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.186.067
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,80
|122.779.060
|% 8,64
|
|EDIP
|2,87
|26.936.736
|% 7,49
|
|FADE
|17,47
|49.432.542
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.776.176
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.786.502
|% -9,84
|
|IDEAS
|54,55
|12.912.724
|% -9,39
|
|DENGE
|1,18
|3.895.695
|% -9,23
|
|GARAN
|8,53
|751.591.603
|% -0,35
|
|KRDMD
|7,24
|711.732.105
|% 2,26
|
|THYAO
|13,56
|710.056.965
|% -0,73
|
|PETKM
|5,45
|689.504.207
|% 2,06
|
|EREGL
|18,02
|551.780.087
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|232.786.502
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|362.108.288
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,86
|237.288.151
|% 0,00
|
|PETKM
|5,45
|689.504.207
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,24
|711.732.105
|% 2,26
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6549
|8,6596
|% -0,38
|
|Euro
|10,2719
|10,3009
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9491
|12,0090
|% -0,07
|
|Frank
|9,4277
|9,4844
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3019
|2,3134
|% -0,43
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,59
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|1,45
|