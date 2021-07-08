***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri789,12 % 0,00378386Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,0000375Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,02180688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.850,67 % 0,2006756Fon Yönetim Ücreti106.910,58 % 0,51264042Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.847,2 % 0,07119291Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.642,06 % 0,0510291TOPLAM GİDERLER179.595,25 % 0,86116627DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.854.886,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948752BIST