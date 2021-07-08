***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.572,76 % 0,00046257Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,0000023Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,00133756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.267,18 % 0,0359602Fon Yönetim Ücreti1.658.283,13 % 0,48772039Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,47 % 0,00000043Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.557,73 % 0,00104637Türev Araçlar Komisyonu5.643,75 % 0,00165989Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.460,69 % 0,01866453TOPLAM GİDERLER1.859.342,33 % 0,54685424DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ340.006.933,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948753BIST