***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.753,52 % 0,00047546
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000212
Bağımsız Denetim Ücreti
4.505,86 % 0,00122173
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
143.077,22 % 0,03879442
Fon Yönetim Ücreti
2.245.161,36 % 0,60876029
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.898,59 % 0,00105708
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
92 % 0,00002495
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.339,27 % 0,01446258
TOPLAM GİDERLER
2.451.835,64 % 0,66479862
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
368.808.772,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948754
BIST
18:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:008,6576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0010,2779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0383
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:00503,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 503,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.654.796
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.198.914
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,90
|125.991.196
|% 8,85
|
|BASCM
|13,20
|196.579
|% 6,88
|
|FADE
|17,47
|49.450.029
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.816.223
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.876.279
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|3.895.695
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,19
|79.013.947
|% -9,05
|
|GARAN
|8,54
|763.310.871
|% -0,23
|
|THYAO
|13,57
|725.394.226
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,24
|716.516.543
|% 2,26
|
|PETKM
|5,44
|699.144.339
|% 1,87
|
|EREGL
|18,01
|556.769.465
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|232.876.279
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|364.175.126
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,85
|238.692.917
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|699.144.339
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,24
|716.516.543
|% 2,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6532
|8,6576
|% -0,40
|
|Euro
|10,2696
|10,2779
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9355
|11,9954
|% -0,18
|
|Frank
|9,4210
|9,4777
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3006
|2,3121
|% -0,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,59
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|1,45
|