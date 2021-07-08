***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.753,52 % 0,00047546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000212Bağımsız Denetim Ücreti4.505,86 % 0,00122173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri143.077,22 % 0,03879442Fon Yönetim Ücreti2.245.161,36 % 0,60876029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.898,59 % 0,00105708Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar92 % 0,00002495Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.339,27 % 0,01446258TOPLAM GİDERLER2.451.835,64 % 0,66479862DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ368.808.772,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948754BIST