***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.587,9 % 0,00200986Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3,91 % 0,00000495Bağımsız Denetim Ücreti13.357,59 % 0,01690713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.767,64 % 0,04274079Fon Yönetim Ücreti500.643,33 % 0,63368047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0,1 % 0,00000013Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar91,62 % 0,00011597Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.419,53 % 0,01698553TOPLAM GİDERLER562.871,62 % 0,71244483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.005.643,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948755BIST