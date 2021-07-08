***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00772107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00001296Bağımsız Denetim Ücreti19.826,68 % 0,03285385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.440,8 % 0,02890032Fon Yönetim Ücreti73.582,56 % 0,12193018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52.074 % 0,08628936Vadeli Ters Repo Komisyonu810 % 0,00134221Borsa Para Piyasası Komisyonu5.806,66 % 0,00962194Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00002588Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.714,32 % 0,0210683TOPLAM GİDERLER186.937,98 % 0,30976608DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.348.112,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948757BIST