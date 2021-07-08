***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.329,76 % 0,01483233Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00004979Bağımsız Denetim Ücreti4.360,12 % 0,02775854Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.399,37 % 0,02800842Fon Yönetim Ücreti140.719,45 % 0,89588499Hisse Senedi Komisyonu20.265,5 % 0,12901953Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu614,04 % 0,00390926Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.436,86 % 0,00914771Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00009944Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.605,96 % 0,39221199TOPLAM GİDERLER235.754,5 % 1,500922DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.707.311,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948758BIST