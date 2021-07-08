***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.329,76 % 0,01483233
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00004979
Bağımsız Denetim Ücreti
4.360,12 % 0,02775854
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.399,37 % 0,02800842
Fon Yönetim Ücreti
140.719,45 % 0,89588499
Hisse Senedi Komisyonu
20.265,5 % 0,12901953
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
614,04 % 0,00390926
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.436,86 % 0,00914771
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00009944
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.605,96 % 0,39221199
TOPLAM GİDERLER
235.754,5 % 1,500922
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.707.311,92 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948758
BIST
17:221.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:228,6605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6520
17:2210,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:22503,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 503,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:11
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|118.531.292
|% 9,91
|
|ERBOS
|131,00
|122.320.216
|% 7,64
|
|SILVR
|6,07
|42.401.250
|% 7,62
|
|EDIP
|2,84
|18.533.553
|% 6,37
|
|FADE
|17,47
|48.572.966
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.485.210
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.178.810
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,24
|71.867.923
|% -8,78
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,25
|680.660.736
|% 2,40
|
|GARAN
|8,55
|677.195.955
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|661.485.986
|% 2,62
|
|THYAO
|13,63
|652.705.081
|% -0,22
|
|EREGL
|18,04
|515.314.101
|% 2,73
|
|PEKGY
|1,10
|232.178.810
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|339.246.100
|% 2,22
|
|PETKM
|5,48
|661.485.986
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,85
|205.839.266
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,25
|680.660.736
|% 2,40
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6559
|8,6583
|% -0,40
|
|Euro
|10,2742
|10,2793
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9751
|12,0351
|% 0,15
|
|Frank
|9,4285
|9,4853
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% -0,29
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,27
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.317
|3.399
|-10,41
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-5,04
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|1,22
|