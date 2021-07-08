***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.574,61 % 0,00222252
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000675
Bağımsız Denetim Ücreti
4.547,8 % 0,00392587
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.643,87 % 0,05148731
Fon Yönetim Ücreti
564.984,5 % 0,48772039
Hisse Senedi Komisyonu
31.633,03 % 0,02730707
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.860,7 % 0,00592247
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.820,11 % 0,00416094
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
57.062,53 % 0,04925898
Vergiler ve Diğer Harcamalar
42.907,08 % 0,03703935
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.745,2 % 0,04725855
TOPLAM GİDERLER
829.787,25 % 0,7163102
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
115.841.886,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948759
BIST
16:331.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:338,6765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:3310,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0194
|Açılış
|: 10,2745
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:33503,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,98
|Açılış
|: 503,06
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:33
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,08
|39.699.515
|% 7,80
|
|NTGAZ
|8,18
|57.401.703
|% 6,65
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|TIRE
|7,91
|62.744.028
|% 5,61
|
|FADE
|17,47
|47.351.306
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.324.313
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.908.085
|% -9,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|IDGYO
|1,75
|16.302.136
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,23
|641.597.018
|% 2,12
|
|THYAO
|13,63
|602.522.265
|% -0,22
|
|PETKM
|5,49
|585.241.586
|% 2,81
|
|GARAN
|8,51
|572.850.926
|% -0,58
|
|EREGL
|18,00
|481.838.781
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|231.908.085
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|264.779.294
|% 1,33
|
|PETKM
|5,49
|585.241.586
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,85
|184.006.110
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,23
|641.597.018
|% 2,12
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6729
|8,6765
|% -0,19
|
|Euro
|10,2910
|10,2968
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9728
|12,0328
|% 0,13
|
|Frank
|9,4387
|9,4955
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% -0,28
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,90
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 78 artarak (% 0.59 ) 1, 488
-
16:46SILVR
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 664, 142 adet işlem
-
16:43EDIP
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 949, 506 adet işlem
-
16:42NTGAZ
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 995, 310 adet işlem
-
16:41ANELE
Yüzde 4.93 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 344, 979 adet işlem