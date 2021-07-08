***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.574,61 % 0,00222252Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000675Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,00392587Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.643,87 % 0,05148731Fon Yönetim Ücreti564.984,5 % 0,48772039Hisse Senedi Komisyonu31.633,03 % 0,02730707Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.860,7 % 0,00592247Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.820,11 % 0,00416094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu57.062,53 % 0,04925898Vergiler ve Diğer Harcamalar42.907,08 % 0,03703935Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.745,2 % 0,04725855TOPLAM GİDERLER829.787,25 % 0,7163102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.841.886,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948759BIST