***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.941,46 % 0,00230387Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000928Bağımsız Denetim Ücreti34.372,46 % 0,04078879Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.935,55 % 0,04976369Fon Yönetim Ücreti394.701,16 % 0,46838032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar92 % 0,00010917Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.239,85 % 0,02876472TOPLAM GİDERLER497.290,3 % 0,59011985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.269.373,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948760BIST