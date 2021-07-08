***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.941,46 % 0,00230387
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000928
Bağımsız Denetim Ücreti
34.372,46 % 0,04078879
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.935,55 % 0,04976369
Fon Yönetim Ücreti
394.701,16 % 0,46838032
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
92 % 0,00010917
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.239,85 % 0,02876472
TOPLAM GİDERLER
497.290,3 % 0,59011985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.269.373,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948760
BIST
18:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:008,6576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0351
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0010,2779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0383
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:00503,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 503,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.645.966
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.198.914
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|125.720.901
|% 8,96
|
|EDIP
|2,86
|27.509.282
|% 7,12
|
|FADE
|17,47
|49.450.029
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.816.223
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.864.322
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|3.895.695
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,17
|78.934.338
|% -9,15
|
|GARAN
|8,54
|763.015.230
|% -0,23
|
|THYAO
|13,56
|725.329.193
|% -0,73
|
|KRDMD
|7,25
|716.153.659
|% 2,40
|
|PETKM
|5,45
|698.864.471
|% 2,06
|
|EREGL
|18,01
|556.597.770
|% 2,56
|
|PEKGY
|1,10
|232.864.322
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|362.892.197
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,86
|237.819.173
|% 0,00
|
|PETKM
|5,45
|698.864.471
|% 2,06
|
|KRDMD
|7,25
|716.153.659
|% 2,40
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6532
|8,6576
|% -0,40
|
|Euro
|10,2696
|10,2779
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9365
|11,9964
|% -0,17
|
|Frank
|9,4234
|9,4801
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3007
|2,3123
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,38
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|1,38
|