***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.086,48 % 0,00212671Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000539Bağımsız Denetim Ücreti4.505,88 % 0,00310474Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.850,38 % 0,05088596Fon Yönetim Ücreti176.956,11 % 0,12193006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu92.036,24 % 0,06341677Vergiler ve Diğer Harcamalar5.159,22 % 0,00355492Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.429,46 % 0,02234524TOPLAM GİDERLER388.031,59 % 0,26736978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.129.189,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948761BIST