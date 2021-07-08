***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 16:17
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
57,52 % 0,00071831
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00009766
Bağımsız Denetim Ücreti
13.191,94 % 0,16474138
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.769,56 % 0,15946669
Fon Yönetim Ücreti
46.892,88 % 0,58559984
Hisse Senedi Komisyonu
227,2 % 0,00283728
Tahvil Bono Komisyonu
4,79 % 0,00005982
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.937,73 % 0,03668647
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00019506
Türev Araçlar Komisyonu
2.362,29 % 0,02950036
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.339,84 % 0,0666841
TOPLAM GİDERLER
83.807,19 % 1,04658697
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.007.666,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948762
BIST
17:121.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:128,6659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
17:1210,2875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0287
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:12503,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 503,79
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:10
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|118.469.475
|% 9,91
|
|ERBOS
|130,10
|120.182.678
|% 6,90
|
|SILVR
|5,98
|41.842.906
|% 6,03
|
|EDIP
|2,83
|18.432.846
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|48.561.435
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.456.029
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.154.387
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,23
|71.331.559
|% -8,84
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,27
|674.982.330
|% 2,68
|
|THYAO
|13,62
|648.619.984
|% -0,29
|
|PETKM
|5,47
|643.324.881
|% 2,43
|
|GARAN
|8,54
|625.784.356
|% -0,23
|
|EREGL
|18,03
|510.777.414
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|232.154.387
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|338.302.316
|% 2,22
|
|PETKM
|5,47
|643.324.881
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,85
|185.651.565
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,27
|674.982.330
|% 2,68
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6635
|8,6654
|% -0,31
|
|Euro
|10,2831
|10,2886
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,08
|
|Frank
|9,4208
|9,4776
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% -0,37
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|4,75
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.317
|3.399
|-10,41
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-5,04
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|1,15
|