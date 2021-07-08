***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri57,52 % 0,00071831Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00009766Bağımsız Denetim Ücreti13.191,94 % 0,16474138Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.769,56 % 0,15946669Fon Yönetim Ücreti46.892,88 % 0,58559984Hisse Senedi Komisyonu227,2 % 0,00283728Tahvil Bono Komisyonu4,79 % 0,00005982Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.937,73 % 0,03668647Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00019506Türev Araçlar Komisyonu2.362,29 % 0,02950036Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.339,84 % 0,0666841TOPLAM GİDERLER83.807,19 % 1,04658697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.007.666,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948762BIST