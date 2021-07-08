***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.659,52 % 0,00411788Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000691Bağımsız Denetim Ücreti4.287,84 % 0,00378941Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.519,87 % 0,03404222Fon Yönetim Ücreti1.209.191,93 % 1,06863216Hisse Senedi Komisyonu34.468,86 % 0,03046211Tahvil Bono Komisyonu418,65 % 0,00036998Gecelik Ters Repo Komisyonu56.353,5 % 0,04980282Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.618,53 % 0,0093842Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.247,56 % 0,01082387Vergiler ve Diğer Harcamalar67.199,56 % 0,0593881Türev Araçlar Komisyonu29.793,07 % 0,02632984Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.086,46 % 0,03012416TOPLAM GİDERLER1.501.853,17 % 1,32727366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.153.241,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948763BIST