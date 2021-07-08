***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.443,01 % 0,0048674Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00002638Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,01534012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.729,99 % 0,029447Fon Yönetim Ücreti397.640,18 % 1,34127418Hisse Senedi Komisyonu60.575,8 % 0,20432733Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.259,6 % 0,00762182Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.584,11 % 0,00534334Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00005269Türev Araçlar Komisyonu1.306,02 % 0,00440532Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.388,28 % 0,07551757TOPLAM GİDERLER500.498,23 % 1,68822314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.646.450,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948875BIST