***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.087,48 % 0,01274752Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00003229Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,01877686Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.444,24 % 0,14634141Fon Yönetim Ücreti118.126,98 % 0,48772012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar39.186,29 % 0,16179151Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.937,66 % 0,05341673TOPLAM GİDERLER213.338,27 % 0,88082644DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.220.239,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948877BIST