***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.620,82 % 0,00206602Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,0000035Bağımsız Denetim Ücreti19.105,04 % 0,00854209Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.149,79 % 0,02868213Fon Yönetim Ücreti1.199.906,16 % 0,53649232Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu73,94 % 0,00003306Gecelik Ters Repo Komisyonu255.285 % 0,11414096Vadeli Ters Repo Komisyonu7.020 % 0,00313873Borsa Para Piyasası Komisyonu18.232,12 % 0,0081518Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000698Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.671,9 % 0,02176179TOPLAM GİDERLER1.617.088,21 % 0,72301938DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ223.657.657,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948878BIST