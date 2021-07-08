***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.620,82 % 0,00206602
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,0000035
Bağımsız Denetim Ücreti
19.105,04 % 0,00854209
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
64.149,79 % 0,02868213
Fon Yönetim Ücreti
1.199.906,16 % 0,53649232
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
73,94 % 0,00003306
Gecelik Ters Repo Komisyonu
255.285 % 0,11414096
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.020 % 0,00313873
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.232,12 % 0,0081518
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000698
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
48.671,9 % 0,02176179
TOPLAM GİDERLER
1.617.088,21 % 0,72301938
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
223.657.657,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948878
BIST
17:361.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:368,6609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6500
17:3610,2902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0260
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:36502,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,06
|Açılış
|: 502,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:36
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|152.746.872
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|119.716.187
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,20
|107.439.566
|% 7,38
|
|BTCIM
|13,36
|58.016.363
|% 6,62
|
|FADE
|17,47
|49.091.860
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.698.787
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.291.463
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,23
|72.676.887
|% -8,84
|
|KATMR
|2,86
|47.894.110
|% -8,04
|
|GARAN
|8,54
|729.380.186
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,24
|689.122.643
|% 2,26
|
|PETKM
|5,45
|674.636.560
|% 2,06
|
|THYAO
|13,60
|669.682.268
|% -0,44
|
|EREGL
|18,04
|530.162.101
|% 2,73
|
|PEKGY
|1,10
|232.291.463
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|342.112.162
|% 1,78
|
|PETKM
|5,45
|674.636.560
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,86
|206.560.472
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,24
|689.122.643
|% 2,26
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6580
|8,6609
|% -0,37
|
|Euro
|10,2839
|10,2902
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9709
|12,0310
|% 0,12
|
|Frank
|9,4274
|9,4842
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3024
|2,3140
|% -0,40
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,15
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|1,19
|