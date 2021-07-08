***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00360812Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000613Bağımsız Denetim Ücreti19.105,08 % 0,01497903Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.270,39 % 0,04568596Fon Yönetim Ücreti1.555.163,05 % 1,21930061Hisse Senedi Komisyonu4.213,98 % 0,0033039Tahvil Bono Komisyonu292,44 % 0,00022928Gecelik Ters Repo Komisyonu38.160 % 0,02991874Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.561,75 % 0,01220094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.270,92 % 0,00099644Vergiler ve Diğer Harcamalar11.622,23 % 0,00911222Türev Araçlar Komisyonu17.911,9 % 0,01404354Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.054,04 % 0,01964322TOPLAM GİDERLER1.751.235,6 % 1,37302815DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.545.499,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948879BIST