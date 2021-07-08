***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.556,96 % 0,0002469
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000124
Bağımsız Denetim Ücreti
4.536,64 % 0,00071942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
271.345,95 % 0,0430299
Fon Yönetim Ücreti
5.073.547,03 % 0,8045604
Hisse Senedi Komisyonu
21.513,16 % 0,00341155
Tahvil Bono Komisyonu
1.886,92 % 0,00029923
Gecelik Ters Repo Komisyonu
412.650 % 0,06543782
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.828,86 % 0,00330303
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.178,43 % 0,00082119
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.477,37 % 0,00340587
Türev Araçlar Komisyonu
64.688,6 % 0,01025828
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.397,83 % 0,01179797
TOPLAM GİDERLER
5.973.615,57 % 0,94729279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
630.598.651,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948881
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0333
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0390
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:05503,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,03
|Açılış
|: 503,01
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|651.628
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.704.570
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.210.826
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|126.846.190
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.850.131
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.511.419
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.827.908
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.959.604
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.060.886
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.638.379
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|812.814.206
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|752.365.036
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|731.669.648
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|724.163.955
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|568.930.165
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.959.604
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|383.302.883
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.050.503
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|724.163.955
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|731.669.648
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6559
|8,6594
|% -0,38
|
|Euro
|10,2714
|10,2772
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9390
|11,9989
|% -0,15
|
|Frank
|9,4160
|9,4727
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3003
|2,3118
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
|