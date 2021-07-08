***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.556,96 % 0,0002469Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000124Bağımsız Denetim Ücreti4.536,64 % 0,00071942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri271.345,95 % 0,0430299Fon Yönetim Ücreti5.073.547,03 % 0,8045604Hisse Senedi Komisyonu21.513,16 % 0,00341155Tahvil Bono Komisyonu1.886,92 % 0,00029923Gecelik Ters Repo Komisyonu412.650 % 0,06543782Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.828,86 % 0,00330303Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.178,43 % 0,00082119Vergiler ve Diğer Harcamalar21.477,37 % 0,00340587Türev Araçlar Komisyonu64.688,6 % 0,01025828Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.397,83 % 0,01179797TOPLAM GİDERLER5.973.615,57 % 0,94729279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ630.598.651,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948881BIST