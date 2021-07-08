***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2021 17:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.087,48 % 0,0010991
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000278
Bağımsız Denetim Ücreti
4.547,8 % 0,00161896
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
170.326,34 % 0,06063405
Fon Yönetim Ücreti
2.500.089,17 % 0,89000053
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15,62 % 0,00000556
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
59.990,74 % 0,02135595
TOPLAM GİDERLER
2.738.064,97 % 0,97471695
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
280.908.727,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948882
BIST
17:461.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:468,6511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0416
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6498
17:4610,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0429
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:46502,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,16
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:46
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.997.926
|% 9,91
|
|ERBOS
|133,50
|161.139.988
|% 9,70
|
|EDIP
|2,90
|23.091.905
|% 8,61
|
|KUTPO
|51,60
|111.344.044
|% 8,22
|
|FADE
|17,47
|49.273.006
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.726.497
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.568.440
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,16
|75.613.845
|% -9,21
|
|IDEAS
|55,05
|12.375.934
|% -8,55
|
|GARAN
|8,54
|733.904.069
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,24
|698.305.108
|% 2,26
|
|PETKM
|5,45
|679.007.644
|% 2,06
|
|THYAO
|13,60
|677.345.456
|% -0,44
|
|EREGL
|18,04
|538.603.577
|% 2,73
|
|PEKGY
|1,10
|232.568.440
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|346.244.091
|% 2,22
|
|PETKM
|5,45
|679.007.644
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,86
|207.281.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,24
|698.305.108
|% 2,26
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6486
|8,6511
|% -0,48
|
|Euro
|10,2661
|10,2733
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9755
|12,0355
|% 0,15
|
|Frank
|9,4264
|9,4831
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3018
|2,3134
|% -0,43
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
|