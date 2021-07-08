***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.087,48 % 0,0010991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000278Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,00161896Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.326,34 % 0,06063405Fon Yönetim Ücreti2.500.089,17 % 0,89000053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000556Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.990,74 % 0,02135595TOPLAM GİDERLER2.738.064,97 % 0,97471695DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ280.908.727,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948882BIST