***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.622,66 % 0,0060036Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00001016Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,00590638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.907,74 % 0,05572571Fon Yönetim Ücreti657.121,08 % 0,85342505Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu786,58 % 0,00102156Gecelik Ters Repo Komisyonu12.482,4 % 0,01621131Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.985,88 % 0,00257913Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00002029Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.728,76 % 0,02692113TOPLAM GİDERLER745.206,34 % 0,96782431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.998.101,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948883BIST