***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.070,08 % 0,00026234Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,00000067Bağımsız Denetim Ücreti4.499,44 % 0,00038449Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri208.742,22 % 0,01783744Fon Yönetim Ücreti7.419.163,34 % 0,63398234Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.026,57 % 0,00008772Gecelik Ters Repo Komisyonu1.135.584,4 % 0,09703796Vadeli Ters Repo Komisyonu24.192 % 0,00206725Borsa Para Piyasası Komisyonu111.842,42 % 0,00955716Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,00000133Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler274.215,37 % 0,02343225TOPLAM GİDERLER9.182.359,28 % 0,78465095DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.170.247.644,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948884BIST