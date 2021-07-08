***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.070,4 % 0,00270728Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0,0000069Bağımsız Denetim Ücreti4.547,8 % 0,00400996Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.752,34 % 0,05092234Fon Yönetim Ücreti276.568,1 % 0,24386015Hisse Senedi Komisyonu42.734,23 % 0,03768032Tahvil Bono Komisyonu1.572,31 % 0,00138636Gecelik Ters Repo Komisyonu35.790,3 % 0,03155761Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.524,95 % 0,01897933Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar29.289,74 % 0,02582583Türev Araçlar Komisyonu6.885,83 % 0,00607149Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.679,21 % 0,02705098TOPLAM GİDERLER510.423,03 % 0,45005855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.412.584,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948885BIST