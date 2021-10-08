***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00370342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00029577Bağımsız Denetim Ücreti30.393,48 % 0,02445891Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.508,47 % 0,06881226Fon Yönetim Ücreti2.298.253,22 % 1,84950095Hisse Senedi Komisyonu5.508,37 % 0,00443282Tahvil Bono Komisyonu360,95 % 0,00029047Gecelik Ters Repo Komisyonu59.085 % 0,04754818Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23.848,65 % 0,01919201Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.270,92 % 0,00102276Vergiler ve Diğer Harcamalar13.852,03 % 0,01114731Türev Araçlar Komisyonu26.414,69 % 0,02125701Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.295,14 % 0,02920822TOPLAM GİDERLER2.585.760,46 % 2,0808701DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.263.424,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968529BIST