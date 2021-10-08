***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.486,54 % 0,00225437Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00015102Bağımsız Denetim Ücreti30.391,6 % 0,01248766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.920,05 % 0,04023454Fon Yönetim Ücreti1.980.522,57 % 0,81378046Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu73,94 % 0,00003038Gecelik Ters Repo Komisyonu393.687 % 0,16176276Vadeli Ters Repo Komisyonu19.620 % 0,0080617Borsa Para Piyasası Komisyonu35.232,83 % 0,01447688Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00030165Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.403,3 % 0,03673508TOPLAM GİDERLER2.653.439,51 % 1,09027651DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ243.373.078,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968530BIST