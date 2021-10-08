***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.241,6 % 0,00457502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0003208Bağımsız Denetim Ücreti16.201,42 % 0,01414106Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.115,37 % 0,07254543Fon Yönetim Ücreti423.795,01 % 0,36990021Hisse Senedi Komisyonu58.383,55 % 0,0509588Tahvil Bono Komisyonu2.490,35 % 0,00217365Gecelik Ters Repo Komisyonu47.880 % 0,04179101Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.156,71 % 0,02370314Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar30.008,26 % 0,02619205Türev Araçlar Komisyonu14.675,76 % 0,01280942Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.058,15 % 0,03583671TOPLAM GİDERLER750.373,72 % 0,65494729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ114.570.092,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968531BIST