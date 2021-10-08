***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.930,47 % 0,03560245Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00188809Bağımsız Denetim Ücreti15.053,16 % 0,07732945Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.807,75 % 0,0503833Fon Yönetim Ücreti315.353,75 % 1,62000082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu850,26 % 0,00436786Gecelik Ters Repo Komisyonu3.173,1 % 0,0163005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.156,7 % 0,01107916Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00377134Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.955,45 % 0,09737587TOPLAM GİDERLER373.382,32 % 1,91809885DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.466.270,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968532BIST