***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.601,76 % 0,00081689Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0001154Bağımsız Denetim Ücreti13.909,18 % 0,00436716Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri187.332,62 % 0,05881815Fon Yönetim Ücreti2.940.980,37 % 0,92340047Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.898,59 % 0,00122407Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar810,52 % 0,00025448Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.582,02 % 0,02153318TOPLAM GİDERLER3.218.482,6 % 1,01052981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ318.494.571,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968533BIST