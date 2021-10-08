***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.741,92 % 0,00046523Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0Saklama Ücretleri367.709,65 % 0,06239078Fon Yönetim Ücreti7.192.618,71 % 1,22040058Hisse Senedi Komisyonu23.125,54 % 0,0039238Tahvil Bono Komisyonu2.236,34 % 0,00037945Gecelik Ters Repo Komisyonu495.243 % 0,08402987Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.530,67 % 0,00518026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.357,89 % 0,00107877Vergiler ve Diğer Harcamalar22.215,69 % 0,00376943Türev Araçlar Komisyonu74.208,45 % 0,01259125Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.703,82 % 0,0172565TOPLAM GİDERLER8.334.415,06 % 1,41413377DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ589.365.394,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968535BIST