***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,00592055Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00029787Bağımsız Denetim Ücreti15.148,44 % 0,01227676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.648,41 % 0,05401393Fon Yönetim Ücreti2.096.205,68 % 1,69882974Hisse Senedi Komisyonu49.498,08 % 0,04011477Tahvil Bono Komisyonu592,73 % 0,00048037Gecelik Ters Repo Komisyonu80.577 % 0,06530209Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.792,5 % 0,01441959Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.247,56 % 0,0099258Vergiler ve Diğer Harcamalar67.918,08 % 0,05504291Türev Araçlar Komisyonu55.017,85 % 0,04458816Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.554,47 % 0,03529789TOPLAM GİDERLER2.512.873,78 % 2,03651043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.391.157,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968536BIST