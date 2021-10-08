***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.259,08 % 0,01134759Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00079305Bağımsız Denetim Ücreti16.201,64 % 0,0349585Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.155,07 % 0,13627056Fon Yönetim Ücreti720.763,33 % 1,55520095Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.644,45 % 0,00570597Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.447,53 % 0,00528107Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu38.606,44 % 0,08330165Vergiler ve Diğer Harcamalar83.896,53 % 0,1810247Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.043,23 % 0,12524068TOPLAM GİDERLER991.384,84 % 2,1391247DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.345.350,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968537BIST