***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.196,1 % 0,00439512Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri363,63 % 0,00038088Bağımsız Denetim Ücreti9.030,58 % 0,0094589Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.354,16 % 0,06531158Fon Yönetim Ücreti917.675,78 % 0,96120064Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar810,14 % 0,00084856Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.425,43 % 0,0392005TOPLAM GİDERLER1.031.855,82 % 1,08079618DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.471.823,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968538BIST