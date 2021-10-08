***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri987,28 % 0,03273308Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.769,28 % 0,05866015Bağımsız Denetim Ücreti6.135,29 % 0,2034144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.941,07 % 0,32959432Fon Yönetim Ücreti11.628,29 % 0,38553379Hisse Senedi Komisyonu219,17 % 0,00726654Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16,15 % 0,00053545Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu76,49 % 0,00253601Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.660,58 % 0,58553324Vergiler ve Diğer Harcamalar10.381,15 % 0,3441851Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.361 % 0,0451237TOPLAM GİDERLER60.175,75 % 1,99511579DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.016.153,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968539BIST