***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri105,78 % 0,03166309Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri11,73 % 0,00351114Bağımsız Denetim Ücreti438,06 % 0,13112434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri151,08 % 0,04522272Fon Yönetim Ücreti60,17 % 0,01801066Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,92 % 0,00027538Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar23,43 % 0,00701329Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1,67 % 0,00049988TOPLAM GİDERLER792,84 % 0,23732052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ334.079,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968540BIST