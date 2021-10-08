***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.241,28 % 0,00037821Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00002652Bağımsız Denetim Ücreti16.213,16 % 0,00116995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri402.436,73 % 0,02903995Fon Yönetim Ücreti13.326.638,83 % 0,96165416Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.026,57 % 0,00007408Gecelik Ters Repo Komisyonu1.845.835,28 % 0,13319601Vadeli Ters Repo Komisyonu77.952 % 0,00562504Borsa Para Piyasası Komisyonu194.351,19 % 0,01402444Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00005298Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler518.325,89 % 0,03740255TOPLAM GİDERLER16.389.122,61 % 1,18264389DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.385.803.689,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968541BIST