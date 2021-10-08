***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.703,44 % 0,02399396Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00326204Bağımsız Denetim Ücreti24.321,18 % 0,21585887Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.425,69 % 0,18128505Fon Yönetim Ücreti115.736,31 % 1,02719971Hisse Senedi Komisyonu972,66 % 0,00863269Tahvil Bono Komisyonu4,79 % 0,00004251Gecelik Ters Repo Komisyonu117,6 % 0,00104374Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.734,39 % 0,05089469Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu282,07 % 0,00250347Vergiler ve Diğer Harcamalar959,14 % 0,0085127Türev Araçlar Komisyonu7.030,05 % 0,06239412Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.237,12 % 0,1352347TOPLAM GİDERLER193.891,98 % 1,72085826DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.267.167,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968542BIST