***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.192,34 % 0,00287785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0002523Bağımsız Denetim Ücreti27.980,86 % 0,0192076Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.201,67 % 0,06191937Fon Yönetim Ücreti2.694.279,04 % 1,84950089Hisse Senedi Komisyonu23.254,01 % 0,01596283Tahvil Bono Komisyonu511,28 % 0,00035097Gecelik Ters Repo Komisyonu83.552,7 % 0,05735516Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.552,65 % 0,01479492Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.202,4 % 0,00151185Vergiler ve Diğer Harcamalar25.571,71 % 0,01755382Türev Araçlar Komisyonu49.216,63 % 0,03378499Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.349,89 % 0,02495256TOPLAM GİDERLER3.059.232,72 % 2,10002511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.676.006,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968543BIST