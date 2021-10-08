***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.328,25 % 0,00096832Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00006679Bağımsız Denetim Ücreti16.798,44 % 0,00305283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri333.250,95 % 0,06056276Fon Yönetim Ücreti9.761.375,63 % 1,77396593Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.781,04 % 0,00214101Gecelik Ters Repo Komisyonu65.714,16 % 0,01194244Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.182,12 % 0,00257736Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar746,22 % 0,00013561Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler131.599,17 % 0,02391594TOPLAM GİDERLER10.341.143,52 % 1,879329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ550.257.221,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968544BIST