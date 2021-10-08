***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.793,86 % 0,00919758Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00049758Bağımsız Denetim Ücreti16.202,81 % 0,02193549Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.747,67 % 0,06734878Fon Yönetim Ücreti956.207,52 % 1,2945211Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu834,86 % 0,00113024Gecelik Ters Repo Komisyonu19.454,4 % 0,02633752Vadeli Ters Repo Komisyonu672 % 0,00090976Borsa Para Piyasası Komisyonu2.713,1 % 0,00367302Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00099388Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.206,74 % 0,03547889TOPLAM GİDERLER1.079.934,64 % 1,46202382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.865.734,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968549BIST