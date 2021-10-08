***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.745,81 % 0,00337555Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00026142Bağımsız Denetim Ücreti16.201,08 % 0,01152335Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.795,15 % 0,06742497Fon Yönetim Ücreti1.040.111,73 % 0,73980048Hisse Senedi Komisyonu39.487,74 % 0,02808645Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.147,6 % 0,00650642Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.053,59 % 0,00572828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu78.363,84 % 0,05573786Vergiler ve Diğer Harcamalar49.803,14 % 0,03542349Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.642,36 % 0,05309089TOPLAM GİDERLER1.415.719,58 % 1,00695915DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.593.545,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968550BIST