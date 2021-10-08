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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2021 12:19



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.484,52 % 0,00074868
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,00007897
Bağımsız Denetim Ücreti
16.201,48 % 0,00348101
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
206.657,28 % 0,04440192
Fon Yönetim Ücreti
3.443.210,74 % 0,73980051
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1,47 % 0,00000032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.276,25 % 0,00091879
Türev Araçlar Komisyonu
11.955,3 % 0,00256869
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
106.523,11 % 0,02288732
TOPLAM GİDERLER
3.792.677,69 % 0,81488619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
465.424.220,76 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968551


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AYCES 55,00 4.574.411 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.714.497 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.664.250 % 9,99  
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Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,63 22,68 0,05  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
B. Petrol 82,49 82,49 0,54  
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