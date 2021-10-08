***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.484,52 % 0,00074868Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00007897Bağımsız Denetim Ücreti16.201,48 % 0,00348101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri206.657,28 % 0,04440192Fon Yönetim Ücreti3.443.210,74 % 0,73980051Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,47 % 0,00000032Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.276,25 % 0,00091879Türev Araçlar Komisyonu11.955,3 % 0,00256869Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.523,11 % 0,02288732TOPLAM GİDERLER3.792.677,69 % 0,81488619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ465.424.220,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968551BIST