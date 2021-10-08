***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.255,27 % 0,00585425Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00040943Bağımsız Denetim Ücreti18.987,45 % 0,02115158Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.198,36 % 0,09825094Fon Yönetim Ücreti981.869,77 % 1,09378033Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.308,1 % 0,01371094Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.734,29 % 0,00304594Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87.669,24 % 0,09766152Türev Araçlar Komisyonu3.784,78 % 0,00421616Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.062,33 % 0,0357167TOPLAM GİDERLER1.233.237,13 % 1,37379778DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.768.461,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968552BIST