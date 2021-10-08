***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.946,43 % 0,0089035Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00055031Bağımsız Denetim Ücreti16.201,4 % 0,0242581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.477,46 % 0,13247592Fon Yönetim Ücreti798.300,29 % 1,19528254Hisse Senedi Komisyonu59.636,93 % 0,08929344Tahvil Bono Komisyonu1.232,47 % 0,00184536Gecelik Ters Repo Komisyonu3.780 % 0,00565973Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu28.935,71 % 0,04332499Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu120.602,65 % 0,18057646Vergiler ve Diğer Harcamalar46.054,71 % 0,068957Türev Araçlar Komisyonu95.068,95 % 0,14234525Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.135,05 % 0,05110988TOPLAM GİDERLER1.298.739,59 % 1,94458248DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.787.580,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968553BIST