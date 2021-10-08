***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.871,04 % 0,0083752Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00164519Bağımsız Denetim Ücreti16.201,53 % 0,07252173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.984,6 % 0,25059979Fon Yönetim Ücreti173.717,84 % 0,77760051Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.118,72 % 0,08110351Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.967,32 % 0,05356844TOPLAM GİDERLER278.228,59 % 1,24541437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.340.242,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968554BIST