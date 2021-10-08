***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.305,44 % 0,01231276Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00061946Bağımsız Denetim Ücreti32.553,04 % 0,05486568Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.252,49 % 0,04930285Fon Yönetim Ücreti109.735,1 % 0,18495018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu75.123 % 0,12661411Vadeli Ters Repo Komisyonu3.060 % 0,0051574Borsa Para Piyasası Komisyonu11.866,96 % 0,02000086Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00123734Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.148,62 % 0,03227354TOPLAM GİDERLER289.146,33 % 0,48733418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.332.249,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968555BIST