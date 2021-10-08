***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.043,62 % 0,00369085Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0004457Bağımsız Denetim Ücreti41.157,46 % 0,0499096Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.990,58 % 0,07032229Fon Yönetim Ücreti593.771,46 % 0,72003706Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar810,52 % 0,00098288Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.851,46 % 0,03619938TOPLAM GİDERLER726.992,64 % 0,88158774DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.464.014,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968556BIST