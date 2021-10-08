***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.938,44 % 0,00317395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00023622Bağımsız Denetim Ücreti13.424,36 % 0,00862787Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri111.346,35 % 0,07156257Fon Yönetim Ücreti287.769,34 % 0,18495007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu107.798,37 % 0,06928228Vergiler ve Diğer Harcamalar5.877,74 % 0,00377764Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.650,99 % 0,02934TOPLAM GİDERLER577.173,13 % 0,3709506DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.592.990,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968557BIST