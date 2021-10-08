***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.258,68 % 0,00186689Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00013048Bağımsız Denetim Ücreti16.202,69 % 0,00575212Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri248.752,7 % 0,08830978Fon Yönetim Ücreti3.802.708,52 % 1,35000076Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00026063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.108,75 % 0,03092451TOPLAM GİDERLER4.161.133,02 % 1,47724516DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ281.681.953,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968558BIST