***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.528,61 % 0,00879417Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00127826Bağımsız Denetim Ücreti16.202,88 % 0,05635149Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.137,32 % 0,04568987Fon Yönetim Ücreti584.983,58 % 2,03449598Hisse Senedi Komisyonu68.772,58 % 0,23918199Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.769,9 % 0,00963335Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.642,13 % 0,00918898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00255324Türev Araçlar Komisyonu1.882,07 % 0,00654559Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.163,31 % 0,09447042TOPLAM GİDERLER721.184,06 % 2,50818334DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.753.243,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968559BIST